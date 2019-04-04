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Білорусь видворила в Україну заступника командира формування бойовиків "Восток"

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 00:41
Білорусь видворила в Україну заступника командира формування бойовиків "Восток"

Бойовику заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років

Прикордонники Білорусі видворили в Україну заступника командира формування бойовиків "Восток". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Відзначається, що білоруські правоохоронці помітили чоловіка, коли він розмістив в інтернеті резюме і вказав досвід роботи в формування "Восток". Прикордонники заборонили йому в'їзд в свою державу терміном на 10 років.

За даними української Держприкордонслужби, після проведення розслідування встановлено, що чоловік в Україні мав можливість отримати освіту, також навчався в за кордоном і захистив там дисертацію, отримавши ступінь доктора політичних наук. Довгий час працював за фахом.

У 2014 році громадянин України прибув до Донецька з боку РФ і вступив до лав проросійських бойовиків.

"Згідно з базами даних сайту "Миротворець", чоловік був заступником командира НЗФ "Восток", очолюваного сумнозвісним Олександром Ходаковським, і співробітником т. н. "МГБ ДНР" з питань розробки стратегії і тактики ведення бойових дій, формування ідеологічної концепції "ДНР", забезпечення політичної та юридичної безпеки учасників переговорного процесу", - відзначили в прес-лужба українських прикордонників.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб через польоти кандидата в президенти України Юрія Бойка і голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука до Москви.

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