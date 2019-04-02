На пограничную и авиаслужбу открыли дело из-за полета Бойко и Медведчука в РФ

Фото: Юрий Бойко и Виктор Медведчук (government.ru)

Производство открыли из-за возможного злоупотребления властью

Из-за полета кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и нардепа Виктора Медведчука в Москву ГБР открыло уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб. Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Отмечено, что подозрения никому не вручали.

"Там не идет речь о чей-то фамилии. Территориальным управлением в городе Киеве на основании поручения прокурора отдела ГПУ проводится досудебное расследование по факту возможного злоупотребления лицами государственной пограничной службы и лицами государственной авиационной службы при предоставлении разрешения на пересечение границы воздушным судном в направлении РФ. Сейчас исследуется вопрос о законности предоставления разрешений ", - сказали в комментарии.

"Никакие фамилии также мы не называли. Речь идет о воздушном судне, на котором находились вероятно политики", - добавили в ГБР.

Отметим, ранее генпрокурор Юрий Луценко анонсировал открытие дела против Медведчука и Бойко. После этого украинские пограничники сообщили, что не могли отказать Бойко и Медведчуку в прямом перелете в Россию.

"Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других органов - он может пересечь границу. Что касается разрешения на вылет воздушных транспортных судов, то это вопрос не в компетенции Госпогранслужбы", - заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Напомним, 22 марта кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в Москве проводил "экономические переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В переговорах также принимали участие глава российского "Газпрома" Алексей Миллер и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктор Медведчук.

После этого Служба безопасности Украины заявила, что вскоре окажет правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям.