Беларусь выдала Польше трех политзаключенных

"В результате действий польских дипломатических и консульских служб 25 мая в Польшу прибыли активисты Ирена Бернацка, Мария Тишковская и Анна Панишева", - говорится в сообщении.

В польском дипведомстве отметили, что всем троим была оказана необходимая помощь и поддержка.

Речь идет о троих из пяти задержанных белорусскими властями по делу Союза поляков - Ирене Бернацклой, Марине Тишковской и Анне Панишевой. В конце марта 2021 года Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов организации за организацию массовых акций в 2018 году в Гродно и ряде других населенных пунктов страны.

Отмечалось, что активисты провели ряд "незаконных мероприятий с привлечением несовершеннолетних по чествованию участников антисоветских бандформирований" времен Великой Отечественной войны, которые совершали "грабежи, убийства мирного населения Беларуси".