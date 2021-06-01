В Беларуси рассказали о состоянии политзаключенного, пытавшегося покончить с собой

Состояние белорусского политзаключенного Степана Латыпова, попытавшегося совершить самоубийство во время судебного заседания в Минске , стабильное. Угрозы для его жизни нет.

Об этом сообщил заведующий хирургическим отделением Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Виталий Германович, передает издание "SB.Беларусь сегодня" .

"На данный момент состояние стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет", - добавил Германович.

По словам медика, Латыпов поступил в хирургическое отделение в 15:30 (совпадает с киевским). Во время приема пациента ему были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, в частности, проведена обработка раны.

Напомним, днем 1 июня в Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался совершить самоубийство. Он встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло.

Степан Латыпов - директор компании "Беларбо". Его задержали 15 сентября в Минске сотрудники ОМОНа в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Позже беларусские силовики заявили, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в Беларусь опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции.

Отметим, по данным правозащитников, в Беларуси за три месяца почти вдвое увеличилось количество политзаключенных.

Как писало РБК-Украина, среди новых политзаключенных, в частности, задержанный в Минске бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега.