ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беларусь выдала Польше трех политзаключенных

Новина українською →
Варшава, Среда 02 июня 2021 22:36
Беларусь выдала Польше трех политзаключенных Фото: власти Беларуси выдали Польше трех политзаключенных (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Беларусь выдала Польше трех из пяти политзаключенных поляков. Они обвиняются белорусскими властями в организации массовых акций в Гродно в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

"В результате действий польских дипломатических и консульских служб 25 мая в Польшу прибыли активисты Ирена Бернацка, Мария Тишковская и Анна Панишева", - говорится в сообщении.

В польском дипведомстве отметили, что всем троим была оказана необходимая помощь и поддержка.

Речь идет о троих из пяти задержанных белорусскими властями по делу Союза поляков - Ирене Бернацклой, Марине Тишковской и Анне Панишевой. В конце марта 2021 года Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов организации за организацию массовых акций в 2018 году в Гродно и ряде других населенных пунктов страны.

Отмечалось, что активисты провели ряд "незаконных мероприятий с привлечением несовершеннолетних по чествованию участников антисоветских бандформирований" времен Великой Отечественной войны, которые совершали "грабежи, убийства мирного населения Беларуси".

Напомним, 1 июня белорусский политзаключенный Степан Латыпов во время судебного заседания в Миснке попытался совершить самоубийство. Он встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло. По словам медиков, его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.

Отметим, по данным правозащитников, в Беларуси за три месяца почти вдвое увеличилось количество политзаключенных.

Как писало РБК-Украина, среди новых политзаключенных, в частности, задержанный в Минске бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Беларусь Польша политзаключенные
NEWS
Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов
Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО