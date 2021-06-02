Беларусь выдала Польше трех политзаключенных
Беларусь выдала Польше трех из пяти политзаключенных поляков. Они обвиняются белорусскими властями в организации массовых акций в Гродно в 2018 году.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.
"В результате действий польских дипломатических и консульских служб 25 мая в Польшу прибыли активисты Ирена Бернацка, Мария Тишковская и Анна Панишева", - говорится в сообщении.
В польском дипведомстве отметили, что всем троим была оказана необходимая помощь и поддержка.
Речь идет о троих из пяти задержанных белорусскими властями по делу Союза поляков - Ирене Бернацклой, Марине Тишковской и Анне Панишевой. В конце марта 2021 года Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов организации за организацию массовых акций в 2018 году в Гродно и ряде других населенных пунктов страны.
Отмечалось, что активисты провели ряд "незаконных мероприятий с привлечением несовершеннолетних по чествованию участников антисоветских бандформирований" времен Великой Отечественной войны, которые совершали "грабежи, убийства мирного населения Беларуси".
Напомним, 1 июня белорусский политзаключенный Степан Латыпов во время судебного заседания в Миснке попытался совершить самоубийство. Он встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло. По словам медиков, его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.
Отметим, по данным правозащитников, в Беларуси за три месяца почти вдвое увеличилось количество политзаключенных.
Как писало РБК-Украина, среди новых политзаключенных, в частности, задержанный в Минске бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега.