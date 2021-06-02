Білорусь видала Польщі трьох політв'язнів
Білорусь видала Польщі трьох з п'яти політв'язнів поляків. Вони звинувачуються білоруською владою в організації масових акцій в Гродно в 2018 році.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Польщі.
"В результаті дій польських дипломатичних і консульських служб 25 травня до Польщі прибули активісти Ірена Бернацька, Марія Тишковська і Анна Панішева", - йдеться в повідомленні.
У польському дипвідомству відзначили, що всім трьом була надана необхідна допомога і підтримка.
Йдеться про трьох з п'яти затриманих білоруською владою у справі Спілки поляків - Ірене Бернацклой, Марині Тишківська і Ганні Панішевой. Наприкінці березня 2021 року Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти членів організації за організацію масових акцій в 2018 році в Гродно і ряді інших населених пунктів країни.
Зазначалося, що активісти провели ряд "незаконних заходів із залученням неповнолітніх із вшанування учасників антирадянських бандформувань" часів Великої Вітчизняної війни, які здійснювали "грабежі, вбивства мирного населення Білорусі".
Нагадаємо, 1 червня білоруський політв'язень Степан Латипов під час судового засідання в Міснке спробував накласти на себе руки. Він встав на лавку для підсудних і встромив ручку собі в горло. За словами медиків, його стан стабільний, загрози для життя немає.
Відзначимо, за даними правозахисників, в Білорусі за три місяці майже вдвічі збільшилася кількість політв'язнів.
Як писало РБК-Україна, серед нових політв'язнів, зокрема, затриманий в Мінську колишній редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега.