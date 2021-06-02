Білорусь видала Польщі трьох політв'язнів

Білорусь видала Польщі трьох з п'яти політв'язнів поляків. Вони звинувачуються білоруською владою в організації масових акцій в Гродно в 2018 році.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Польщі .

Йдеться про трьох з п'яти затриманих білоруською владою у справі Спілки поляків - Ірене Бернацклой, Марині Тишківська і Ганні Панішевой. Наприкінці березня 2021 року Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти членів організації за організацію масових акцій в 2018 році в Гродно і ряді інших населених пунктів країни.

У польському дипвідомству відзначили, що всім трьом була надана необхідна допомога і підтримка.

"В результаті дій польських дипломатичних і консульських служб 25 травня до Польщі прибули активісти Ірена Бернацька, Марія Тишковська і Анна Панішева", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 червня білоруський політв'язень Степан Латипов під час судового засідання в Міснке спробував накласти на себе руки. Він встав на лавку для підсудних і встромив ручку собі в горло. За словами медиків, його стан стабільний, загрози для життя немає.

Відзначимо, за даними правозахисників, в Білорусі за три місяці майже вдвічі збільшилася кількість політв'язнів.

Як писало РБК-Україна, серед нових політв'язнів, зокрема, затриманий в Мінську колишній редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега.