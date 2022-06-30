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Беларусь вводит безвизовый режим с Польшей

Фото: Беларусь вводит безвизовый режим с Польшей (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Польши с 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

"В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно", - сказано в сообщении.

Поляки смогут пересекать границу в пунктах пропуска на белорусско-польском участке без визы. Также, граждане Польши смогут посещать пограничну зону без пропуска. При въезде в Беларусь достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.

Отмечается, что для безвизового въезда в Беларусь нужно будет предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле) и иметь при себе медицинскую страховку.

Напомним, Польша закончила строительства стены на границе с Беларусью. Она задумывалась для предотвращения нелегального въезда мигрантов в страну.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда считает, что Беларусь вряд ли официально вступит в войну против Украины.

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