Дуда рассказал, может ли Беларусь официально вступить в войну против Украины
Маловероятным, что Беларусь официально вступит в войну против Украины. Однако на сегодняшний день Беларусь стала российским военным округом.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
"Беларусь стала еще одним российским военным округом или частью Западного военного округа РФ. Я не скажу, что чувствую опасность со стороны режима Лукашенко. Опасность существует, она реальна, и это опасность со стороны России", - заявил он перед началом второго дня саммита НАТО в Мадриде.
Напомним, ранее спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявлял, что Беларусь сосредоточила вблизи Украины около шести батальонов своей армии и усиливает приграничный участок.
Кроме того, по словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, сейчас повышается вероятность нападения Беларуси на Украину.
Добавим, что экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что существует достаточно большая угроза нападения на Украину с территории Беларуси.