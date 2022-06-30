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Білорусь вводить безвізовий режим з Польщею

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Білорусь, Четвер 30 червня 2022 20:15
Білорусь вводить безвізовий режим з Польщею Фото: Білорусь вводить безвізовий режим з Польщею (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білорусь вводить безвізовий режим для громадян Польщі з 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний прикордонний комітет Білорусі.

"З метою підтримки добросусідських відносин главою держави прийнято рішення про введення тимчасового безвізового порядку в'їзду для громадян Польщі. Нововведення діятиме з 00 години 1 липня по 31 грудня включно", - сказано в повідомленні.

Поляки зможуть перетинати кордон у пунктах пропуску на білорусько-польській ділянці без візи. Також, громадяни Польщі зможуть відвідувати прикордонну зону без пропуску. При в'їзді в Білорусь досить усно повідомити співробітнику органів прикордонної служби про намір відвідати прикордонну зону із зазначенням населених пунктів і мети їх відвідування.

Зазначається, що для безвізового в'їзду в Білорусь потрібно буде пред'явити дійсний документ для виїзду за кордон, зелену карту (при проходженні на автомобілі) і мати при собі медичну страховку.

Нагадаємо, Польща закінчила будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Вона замислювалася для запобігання нелегального в'їзду мігрантів в країну.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Білорусь навряд чи офіційно вступить у війну проти України.

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Білорусь Польша Безвізовий режим
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