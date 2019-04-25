Беларусь возобновила поставки бензина в Украину

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу. Об этом сообщил замглавы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает БЕЛТА.

По его словам, "Белнефтехим" принял решение частично удовлетворить частично потребности иностранных контрагентов, с которыми заключены контракты на поставку нефтепродуктов.

"Сейчас принято решение о поставке порядка 32 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Польши и порядка 10 тыс. тонн автомобильных бензинов также в направлении украинского рынка", - отметил Сизов.

Напомним, 23 апреля Беларусь приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину из-за некачественной нефти из Российской Федерации. Кроме того, были остановлены поставки в Польшу и страны Балтии.

Позже сообщалось, что для обеспечения альтернативных поставок нефти Беларусь рассматривает возможность наладить импорт нефти через порты Украины.

"Либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация таких поставок. Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то есть вполне возможно, что нефть будет идти через Украину", - отметил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.