Білорусь відновила поставки бензину до України

Білорусь частково відновила експорт світлих нафтопродуктів до України та Польщі. Про це повідомив заступник голови концерну "Белнефтехим" Володимир Сизов, передає БЕЛТА.

За його словами, "Белнефтехим" прийняв рішення частково задовольнити частково потреби іноземних контрагентів, з якими укладено контракти на поставку нафтопродуктів.

"Зараз прийнято рішення про поставки близько 32 тис. тонн дизельного палива в напрямку України, 8 тис. тонн дизельного палива в напрямку Польщі і близько 10 тис. тонн автомобільних бензинів також у напрямку українського ринку", - зазначив Сизов.

Нагадаємо, 23 квітня Білорусь призупинила експорт бензину і дизеля до України через неякісну нафту з Російської Федерації. Крім того, було зупинено поставки до Польщі і країн Балтії.

Пізніше повідомлялося, що для забезпечення альтернативних поставок нафти Білорусь розглядає можливість налагодити імпорт нафти через порти України.

"Або балтійські порти, або Одеса, або комбінація таких поставок. Мозирський НПЗ знаходиться ближче до України, тобто цілком можливо, що нафта буде йти через Україну", - зазначив заступник гендиректора Білоруської нафтової компанії Сергій Гриб.