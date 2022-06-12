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Беларусь усиливает радиоэлектронную разведку на границе с Украиной

Фото: Беларусь усиливает радиоэлектронную разведку на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

У украинских границ Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом на Волынском и Полесском направлениях РФ со стороны белорусской стороны активных действий не проводила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"В приграничных районах Республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Отметим, что Беларусь на границе с Украиной собрала до семи батальонов.

Напомним, недавно стало известно, что Беларусь проводит тренировки для перехода на военное время.

Также сообщалось, что в Вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности.

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