Беларусь усиливает радиоэлектронную разведку на границе с Украиной

У украинских границ Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом на Волынском и Полесском направлениях РФ со стороны белорусской стороны активных действий не проводила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"В приграничных районах Республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Отметим, что Беларусь на границе с Украиной собрала до семи батальонов.
Напомним, недавно стало известно, что Беларусь проводит тренировки для перехода на военное время.
Также сообщалось, что в Вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности.
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