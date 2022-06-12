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Білорусь посилює радіоелектронну розвідку на кордоні з Україною

Фото: Білорусь посилює радіоелектронну розвідку на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Біля українських кордонів Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). При цьому на Волинському та Поліському напрямках РФ з боку білоруської сторони активних дій не проводила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"В прикордонних районах Республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Білорусь на кордоні з Україною зібрала до семи батальйонів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Білорусь проводить тренування для переходу на військовий час.

Також повідомлялося, що в Збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності.

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