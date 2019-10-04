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Білорусь і Україна домовилися про відновлення судноплавства по Дніпру

Новини » Політика    04.10.2019 - 15:30
Білорусь і Україна домовилися про відновлення судноплавства по Дніпру
Фото: Річка Дніпро (pixabay.com/ru/users/ElenaSa)

Про це стало відомо після зустрічі Лукашенка із Зеленським

Прем'єр-міністр Білорусі Ігор Ляшенко заявив, що питання про відновлення судноплавства по Дніпру буде вирішене найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Повідомляється, що Ляшенко зробив таку заяву після зустрічі президентів Білорусі і України Олександра Лукашенка і Володимира Зеленського. На зустрічі Лукашенко зазначив, що судноплавство по Дніпру вигідно обом країнам.

"Не в повній мірі використовуються наші можливості в транспортно-логістичній сфері. Хочу висловити вдячність за сьогоднішнє рішенням Володимира Зеленського про те, що найближчим часом питання з річкового судноплавства по Дніпру буде вирішено", - сказав Ляшенко.

За словами Ляшенко, у Білорусі є також перспективи співпраці в області модернізації української інфраструктури, враховуючи будівництво доріг, благоустрій територій, оновлення парку пасажирської, комунальної, дорожньо-будівельної техніки. Крім того, країни готові розвивати взаємодію в нафтохімічній та енергетичній сферах.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що впевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Також він повідомив, що Білорусь готова допомогти Україні з закінченням війни на Донбасі.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами Зеленського, Білорусь - ключовий торговий партнер для України.

Білорусь готова допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі Зеленський: Білорусь наш ключовий торгівельний партнер
Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир ЗеленськийБілорусь
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