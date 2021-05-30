Беларусь не собирается отзывать посла из Украины в одностороннем порядке

Беларусь не намерена отзывать своего посла из Украины в одностороннем порядке, чтобы не обострять отношения. Минск также пожаловался на отсутствие диалога с Киевом после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционера Романа Протасевича.

"Мы не намерены инициативно предпринимать никаких шагов, которые могли бы привести к обострению. Или к большей напряженности в наших отношениях", - сказал Миридонов.

Отвечая на вопрос о том, пытался ли он связаться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, министр иностранных дел Беларуси посетовал, что украинская сторона приняла решение ограничить политические контакты. "Аналогичным образом поступили и мы. Мы всегда заявляли о готовности развивать всесторонние контакты с Украиной, поддерживать диалог, но положительных откликов на наши предложения не было", - сказал он.

Миридонов добавил, что в этой ситуации Минск принял решение посмотреть, как будет развиваться обстановка в Украине и отношениях двух стран, и только после этого "принимать соответствующие решения".