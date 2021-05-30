Білорусь не збирається відкликати посла з України в односторонньому порядку

Білорусь не має наміру відкликати свого посла з України в односторонньому порядку, щоб не загострювати відносини. Мінськ також поскаржився на відсутність діалогу з Києвом після примусової посадки літака Ryanair і арешту опозиціонера Романа Протасевича.

"Ми не маємо наміру ініціативно робити ніяких кроків, які могли б призвести до загострення. Або до більшої напруженості в наших відносинах", - сказав Мірідонов.

Відповідаючи на питання про те, чи намагався він зв'язатися зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, міністр закордонних справ Білорусі поскаржився, що українська сторона прийняла рішення обмежити політичні контакти. "Аналогічним чином вчинили і ми. Ми завжди заявляли про готовність розвивати всебічні контакти з Україною, підтримувати діалог, але позитивних відгуків на наші пропозиції не було", - сказав він.

Мірідонов додав, що в цій ситуації Мінськ прийняв рішення подивитися, як буде розвиватися обстановка в Україні і відносинах двох країн, і тільки після цього "приймати відповідні рішення".