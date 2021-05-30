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Премьер Литвы призвала ЕС ввести экономические санкции против властей Беларуси

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Лондон, Воскресенье 30 мая 2021 16:58
Премьер Литвы призвала ЕС ввести экономические санкции против властей Беларуси Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (flickr/Lietuvos.Respublikos.Seimas)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз рассмотреть возможность введения экономических и финансовых санкций в отношении властей Беларуси. По ее мнению, ограничительные меры следует наложить на компании, участвующие в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

Об этом Ингрида Шимоните заявила в интервью британской газете Financial Times.

Глава литовского Кабмина подчеркнула, что Евросоюз должен рассмотреть "все виды санкций" против властей Беларуси, включая ограничительные меры в отношении различных секторов экономики и доступа к финансовым рынкам, а также компаний, участвующих в строительстве БелАЭС.

По ее словам, принудительная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту в Минске и его последующий арест стали примером "полного подавления всех свобод, которыми дорожат страны ЕС".

Она также призвала провести дополнительную работу по повышению безопасности полетов в Балтийском регионе. "Это еще не конец истории. Этот мир, основанный на договорах, ценностях и правилах, меняется. Это означает, что у наших партнеров по НАТО все еще есть основания полагать, что необходимо его дальнейшее укрепление, - сказала она.

Комментируя решение США не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока-2", Шимоните заявила, что Вашингтон и Берлин не должны "закрывать глаза на неприятные вещи"из-за экономических интересов одной страны.

Напомним, ранее глава Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал усилить санкции против России. По его словам, у ЕС с РФ сейчас "очень напряженные" отношения.

Отметим, Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности к диалогу с Европейским Союзом.

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