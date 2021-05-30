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Беларусь не собирается отзывать посла из Украины в одностороннем порядке

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Минск, Воскресенье 30 мая 2021 22:58
Беларусь не собирается отзывать посла из Украины в одностороннем порядке Фото: Беларусь не будет отзывать своего посла из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Беларусь не намерена отзывать своего посла из Украины в одностороннем порядке, чтобы не обострять отношения. Минск также пожаловался на отсутствие диалога с Киевом после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил глава МИД Беларуси Александр Миридонов.

"Мы не намерены инициативно предпринимать никаких шагов, которые могли бы привести к обострению. Или к большей напряженности в наших отношениях", - сказал Миридонов.

Отвечая на вопрос о том, пытался ли он связаться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, министр иностранных дел Беларуси посетовал, что украинская сторона приняла решение ограничить политические контакты. "Аналогичным образом поступили и мы. Мы всегда заявляли о готовности развивать всесторонние контакты с Украиной, поддерживать диалог, но положительных откликов на наши предложения не было", - сказал он.

Миридонов добавил, что в этой ситуации Минск принял решение посмотреть, как будет развиваться обстановка в Украине и отношениях двух стран, и только после этого "принимать соответствующие решения".

Напомним, отношения Украины и Беларуси обострились после принудительной посадки в Минске самолета ирландской компании Ryanair и ареста оппозиционера Романа Протасевича.

В ответ на эти действия белорусских властей Украина запретила самолетам из Беларуси использовать свое воздушное пространство. Это означает, что белорусские самолеты с 29 мая не могут садиться в украинских аэропортах, а также пролетать над территорией Украины транзитом.

Беларусь в свою очередь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Под лицензирование попали кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз рассмотреть возможность введения экономических и финансовых санкций в отношении властей Беларуси. По ее мнению, ограничительные меры следует наложить на компании, участвующие в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

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