Беларусь не собирается отзывать посла из Украины в одностороннем порядке
Беларусь не намерена отзывать своего посла из Украины в одностороннем порядке, чтобы не обострять отношения. Минск также пожаловался на отсутствие диалога с Киевом после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционера Романа Протасевича.
Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил глава МИД Беларуси Александр Миридонов.
"Мы не намерены инициативно предпринимать никаких шагов, которые могли бы привести к обострению. Или к большей напряженности в наших отношениях", - сказал Миридонов.
Отвечая на вопрос о том, пытался ли он связаться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, министр иностранных дел Беларуси посетовал, что украинская сторона приняла решение ограничить политические контакты. "Аналогичным образом поступили и мы. Мы всегда заявляли о готовности развивать всесторонние контакты с Украиной, поддерживать диалог, но положительных откликов на наши предложения не было", - сказал он.
Миридонов добавил, что в этой ситуации Минск принял решение посмотреть, как будет развиваться обстановка в Украине и отношениях двух стран, и только после этого "принимать соответствующие решения".
Напомним, отношения Украины и Беларуси обострились после принудительной посадки в Минске самолета ирландской компании Ryanair и ареста оппозиционера Романа Протасевича.
В ответ на эти действия белорусских властей Украина запретила самолетам из Беларуси использовать свое воздушное пространство. Это означает, что белорусские самолеты с 29 мая не могут садиться в украинских аэропортах, а также пролетать над территорией Украины транзитом.
Беларусь в свою очередь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Под лицензирование попали кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.
Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз рассмотреть возможность введения экономических и финансовых санкций в отношении властей Беларуси. По ее мнению, ограничительные меры следует наложить на компании, участвующие в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС).