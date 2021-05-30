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Білорусь не збирається відкликати посла з України в односторонньому порядку

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Мінськ, Неділя 30 травня 2021 22:58
Білорусь не збирається відкликати посла з України в односторонньому порядку Фото: Білорусь не відкликатиме свого посла з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білорусь не має наміру відкликати свого посла з України в односторонньому порядку, щоб не загострювати відносини. Мінськ також поскаржився на відсутність діалогу з Києвом після примусової посадки літака Ryanair і арешту опозиціонера Романа Протасевича.

Про це в інтерв'ю газеті "Комерсант" повідомив глава МЗС Білорусі Олександр Мірідонов.

"Ми не маємо наміру ініціативно робити ніяких кроків, які могли б призвести до загострення. Або до більшої напруженості в наших відносинах", - сказав Мірідонов.

Відповідаючи на питання про те, чи намагався він зв'язатися зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, міністр закордонних справ Білорусі поскаржився, що українська сторона прийняла рішення обмежити політичні контакти. "Аналогічним чином вчинили і ми. Ми завжди заявляли про готовність розвивати всебічні контакти з Україною, підтримувати діалог, але позитивних відгуків на наші пропозиції не було", - сказав він.

Мірідонов додав, що в цій ситуації Мінськ прийняв рішення подивитися, як буде розвиватися обстановка в Україні і відносинах двох країн, і тільки після цього "приймати відповідні рішення".

Нагадаємо, відносини України і Білорусі загострилися після примусової посадки в Мінську літака ірландської компанії Ryanair і арешту опозиціонера Романа Протасевича.

У відповідь на ці дії білоруської влади Україна заборонила літакам з Білорусі використовувати свій повітряний простір. Це означає, що білоруські літаки з 29 травня не можуть сідати в українських аеропортах, а також пролітати над територією України транзитом.

Білорусь у свою чергу ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Під ліцензування потрапили кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, Туалетний папір і упаковка, Цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, Пральні машини і меблі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала Євросоюз розглянути можливість введення економічних і фінансових санкцій щодо влади Білорусі. На її думку, обмежувальні заходи слід накласти на компанії, що беруть участь в будівництві білоруської атомної електростанції (Белаес).

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