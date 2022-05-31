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Беларусь сняла с хранения танки и БМП: в Генштабе назвали причину

Фото: российские военные на танке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Беларусь сняла с баз хранения свои танки и боевые машины пехоты. Военная техника может быть передана солдатам России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Отмечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача Вооруженным силам Российской Федерации", - говорится в сообщении Генштаба.

При этом сообщается, что этими танками и БМП войска РФ могут заменить утраченную военную технику.

Напомним, что по состоянию на вторник, 31 мая, противник потерял более 3300 боевых бронированных машин и 1358 танков.

Также мы писали, что с 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной, пройдут "мобилизационные учения".

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