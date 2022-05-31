Білорусь зняла зі зберігання танки та БМП: в Генштабі назвали причину

Білорусь зняла з баз зберігання свої танки та бойові машини піхоти. Військова техніка може бути передана солдатам Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Відзначено зняття з баз зберігання республіки білорусь танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до Збройних сил Російської Федерації", - сказано в повідомленні Генштабу.

При цьому повідомляється, що цими танками та БМП війська РФ можуть замінити втрачену військову техніку.