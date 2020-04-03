Білорусь і Росія створюють єдиний енергоринок

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Прийняті рішення вносять зміни в договір про Євразійський економічний союз від 2014 року

2 квітня палата представників Національних зборів Білорусі затвердила проект закону щодо формування єдиного електроенергетичного ринку Євразійського економічного союзу. Відповідне повідомлення розмістив сайт білоруського Міненерго, передає РБК-Україна.

Зазначається, що прийняті рішення вносять зміни в договір про Євразійський економічний союз від 2014 року. Зокрема документ закріплює єдині засоби торгівлі струмом, єдині органи управління ринком Союзу, визначає повноваження Євразійської економічної комісії та закріплює єдиний понятійний апарат. Повний вступ в силу усіх норм та правил заплановано на 2025 рік.

Нагадаємо, Україна продовжує імпорт електроенергії із Білорусі. Зокрема, за даними Всеукраїнської енергетичної асамблеї, в березні було імпортовано 7,7 млн кВт годин струму з Білорусі та ще 1,5 млн кВт год з Росії.

За даними ВЕА з початку імпортних поставок в липні 2019 р. вони коштували Україні понад 1,95 млрд грн. Імпорт з Білорусі почався з липня 2019, а з Росії, після правок ініційованих нардепом Андрієм Герусом, з жовтня 2019 р.

В березні, Кабмін запропонував 65% мито на імпорт електроенергії та енергетичного вугілля з Росії. Однак, не розповсюдив цю норму на Білорусь.

Як писало РБК-Україна, нардепи зі "Слуги народу" зареєстрували законопроект про повно заборону імпорту струму з Росії та Білорусі.