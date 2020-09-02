Беларусь и Россия намерены провести совместные военные учения

Главы Генеральных штабов Вооруженных сил Беларуси и России Александр Вольфович и Валерий Герасимов обсудили подготовку к проведению совместных военных учений. Учения должны пройти на территории обеих стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Соответствующий вопрос главы Генштабов обсудили во время телефонного разговора.

"Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению "Славянское братство-2020", которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению "Кавказ – 2020" (пройдет на территории Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия подготовила силовиков для отправки в Беларусь для урегулирования конфликта.

В Кремле отметили, что этот резерв состоит из соединений, которые смогут помешать "экстремистским действиям" в Беларуси.

При этом у Путина заявили, что Россия пока не видит смысла в введении войск в Беларусь.