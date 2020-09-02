Білорусь і Росія мають намір провести спільні військові навчання

Глави Генеральних штабів Збройних сил Білорусі та Росії Олександр Вольфович і Валерій Герасимов обговорили підготовку до проведення спільних військових навчань. Навчання повинні пройти на території обох країн.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони Білорусі.

Відповідні питання голови Генштабів обговорили під час телефонної розмови.

"Сторони обговорили поточний стан двостороннього військового співробітництва, в тому числі підготовку до спільного білорусько-російсько-сербського вченню "Слов'янське братерство-2020", яка пройде на території Білорусі, і стратегічному командно-штабному вченню "Кавказ – 2020" (пройде на території Російської Федерації)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія підготувала силовиків для відправки в Білорусь для врегулювання конфлікту.

У Кремлі зазначили, що цей резерв складається із з'єднань, які зможуть перешкодити "екстремістським діям" в Білорусі.

При цьому у Путіна заявили, що Росія поки не бачить сенсу у введенні військ в Білорусь.