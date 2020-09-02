ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Білорусь і Росія мають намір провести спільні військові навчання

Автор: Игорь Литвиненко

Глави Генеральних штабів Збройних сил Білорусі та Росії Олександр Вольфович і Валерій Герасимов обговорили підготовку до проведення спільних військових навчань. Навчання повинні пройти на території обох країн.

Популярні новини

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони Білорусі.

Відповідні питання голови Генштабів обговорили під час телефонної розмови.

"Сторони обговорили поточний стан двостороннього військового співробітництва, в тому числі підготовку до спільного білорусько-російсько-сербського вченню "Слов'янське братерство-2020", яка пройде на території Білорусі, і стратегічному командно-штабному вченню "Кавказ – 2020" (пройде на території Російської Федерації)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія підготувала силовиків для відправки в Білорусь для врегулювання конфлікту.

У Кремлі зазначили, що цей резерв складається із з'єднань, які зможуть перешкодити "екстремістським діям" в Білорусі.

При цьому у Путіна заявили, що Росія поки не бачить сенсу у введенні військ в Білорусь.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяБілорусьвоенные учения