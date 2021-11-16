Беларусь и Россия могут во время общих учений устроить провокации на границе Украины, - Генштаб

Беларусь и Россия могут устроить провокации на границе Украины во время общих учений. При этом Москва решительно настроена превратить белорусскую территорию в свою военную базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева .

"Ожидается, что дальнейшая информационная конфронтация Беларуси и Украины будет происходить по указанию из Москвы и может в ближайшей перспективе иметь угрозу реальных провокаций на границе во время последующих совместных учений", - сказал Наев в комментарии BBC.

По его словам, Россия в рамках так называемого "Союзного государства" стремится превратить Беларусь в военную базу вроде уже созданной в оккупированном Крыму.

Наев отметил, что последние события свидетельствуют на готовность руководства Беларуси идти на уступки Москве по важным для России вопросам в обмен на экономические преференции и удержания власти.