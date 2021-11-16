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Білорусь і Росія можуть під час спільних навчань влаштувати провокації на кордоні України, - Генштаб

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 16:59
Білорусь і Росія можуть під час спільних навчань влаштувати провокації на кордоні України, - Генштаб Фото: Білорусь і Росія можуть під час навчань влаштувати провокації на кордоні України (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білорусь і Росія можуть влаштувати провокації на кордоні України під час спільних навчань. При цьому Москва рішуче налаштована перетворити білоруську територію на свою військову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

"Очікується, що подальша інформаційна конфронтація Білорусі та України відбуватиметься за вказівкою з Москви і може в найближчій перспективі мати загрозу реальних провокацій на кордоні під час подальших спільних навчань", - сказав Наєв в коментарі BBC.

За його словами, Росія в рамках так званої "Союзної держави" прагне перетворити Білорусь на військову базу начебто вже створеної в окупованому Криму.

Наєв зазначив, що останні події свідчать на готовність керівництва Білорусі йти на поступки Москві з важливих для Росії питань в обмін на економічні преференції та утримання влади.

Нагадаємо, раніше міністр Литви Арвідас Анушаускас заявив, що міграційна криза на кордоні Білорусі та Євросоюзу може бути прикриттям військової агресії Росії проти України.

Зазначимо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії режиму Лукашенка відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

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