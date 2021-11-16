Білорусь і Росія можуть під час спільних навчань влаштувати провокації на кордоні України, - Генштаб

Білорусь і Росія можуть влаштувати провокації на кордоні України під час спільних навчань. При цьому Москва рішуче налаштована перетворити білоруську територію на свою військову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва .

"Очікується, що подальша інформаційна конфронтація Білорусі та України відбуватиметься за вказівкою з Москви і може в найближчій перспективі мати загрозу реальних провокацій на кордоні під час подальших спільних навчань", - сказав Наєв в коментарі BBC.

За його словами, Росія в рамках так званої "Союзної держави" прагне перетворити Білорусь на військову базу начебто вже створеної в окупованому Криму.

Наєв зазначив, що останні події свідчать на готовність керівництва Білорусі йти на поступки Москві з важливих для Росії питань в обмін на економічні преференції та утримання влади.