Россия выпустила ракету "Искандер" в Краматорский район
Российские войска выпустили в Краматорский район Донецкой области тактический ракетный комплекс "Искандер". Предварительно, пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.
"Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса "Искандер". Ракета была сбита, хвостовая часть комплекса упала на территорию станции Шпичкиноу пгт Ясногорка.По предварительной информации, пострадавших нет.", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.
Полиция призывает граждан в случае нахождения взрывоопасных предметов. Категорически запрещено:
- приближаться к предмету;
- передвигать его или брать в руки;
- ударять по нему.
В случае обнаружения таких предметов, необходимо немедленно сообщить в полицию или службу по чрезвычайным ситуациям по номеру 101. Краматорское районное управление полиции: 050-988-05-93.
Напомним, вчера российские оккупационные войска обстреляли город Рубежное (Луганская область). В результате чего за сутки погибли трое мирных жителей.
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