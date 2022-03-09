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Россия выпустила ракету "Искандер" в Краматорский район

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Донецкая область, Среда 09 марта 2022 14:46
Россия выпустила ракету "Искандер" в Краматорский район Фото: Россия выпустила ракету "Искандер" в Краматорский район (npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска выпустили в Краматорский район Донецкой области тактический ракетный комплекс "Искандер". Предварительно, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

"Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса "Искандер". Ракета была сбита, хвостовая часть комплекса упала на территорию станции Шпичкиноу пгт Ясногорка.По предварительной информации, пострадавших нет.", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.

Полиция призывает граждан в случае нахождения взрывоопасных предметов. Категорически запрещено:

  • приближаться к предмету;
  • передвигать его или брать в руки;
  • ударять по нему.

В случае обнаружения таких предметов, необходимо немедленно сообщить в полицию или службу по чрезвычайным ситуациям по номеру 101. Краматорское районное управление полиции: 050-988-05-93.

Напомним, вчера российские оккупационные войска обстреляли город Рубежное (Луганская область). В результате чего за сутки погибли трое мирных жителей.

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