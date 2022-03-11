Білорусь дозволила перевозити своєю залізницею російські ракети

Білорусь дозволила пересування російських ракет по своїй залізниці. При цьому умови перевезення не відповідають ніяким правилам безпеки, що загрожує вибухами з численними жертвами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

У напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:

головні частини ракет "Точка-У",

реактивні снаряди РСЗВ "Град",

реактивні снаряди "Смерч";

квазібалістичні і крилаті ракети для "Іскандерів" і т. д.

"Крім небезпеки вибуху є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, які знаходяться в опозиції чинній владі", - йдеться в повідомленні.

У цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що білоруське суспільство має вимагати від влади заборони на пересування по території РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозить російські боєприпаси також стають учасниками злочину.