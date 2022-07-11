Беларусь расширила зону ограничения полетов: что известно

Власти Беларуси увеличили зону ограничения полетов над страной. В частности, теперь запрещено летать даже над Минском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Беларускі Гаюн.
Отмечается, что в Беларуси начиная с понедельника, 11 июля, введена дополнительная зона ограничения полетов, которая распространяется на Минск, Брест, южную половину Минской области и частично Могилевскую и Гомельскую области.
При этом такое ограничения будет длиться до 14 июля. Оно не распространяется на авиацию ВС РБ, и самолеты, которые выполняют рейсы в Национальный аэропорт "Минск", а также аэропорты Гомеля и Бреста.
Напомним, ранее стало известно, что в южных областях Беларуси, откуда происходят запуски ракет по Украине, продлили ограничения для полетов гражданских самолетов с 8 июля по 7 октября.
Также мы писали, что Беларусь на юге страны разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.
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