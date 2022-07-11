RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білорусь розширила зону обмеження польотів: що відомо

Фото: Білорусь розширила зону обмеження польотів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада Білорусі збільшила зону обмеження польотів над країною. Зокрема, тепер заборонено літати навіть над Мінськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Беларускі Гаюн.

Зона обмеження польотів в Білорусі (t.me/Hajun_BY)

Відзначається, що в Білорусі починаючи з понеділка, 11 липня, введена додаткова зона обмеження польотів, яка поширюється на Мінськ, Брест, південну половину Мінської області і частково Могильовську і Гомельську області.

При цьому таке обмеження триватиме до 14 липня. Воно не поширюється на авіацію ЗС РБ, і літаки, які виконують рейси в Національний аеропорт "Мінськ", а також аеропорти Гомеля і Бреста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в південних областях Білорусі, звідки відбуваються запуски ракет по Україні, продовжили обмеження для польотів цивільних літаків з 8 липня по 7 жовтня.

Також ми писали, що Білорусь на півдні країни розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь