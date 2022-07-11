Білорусь розширила зону обмеження польотів: що відомо

Зона обмеження польотів в Білорусі (t.me/Hajun_BY)

Відзначається, що в Білорусі починаючи з понеділка, 11 липня, введена додаткова зона обмеження польотів, яка поширюється на Мінськ, Брест, південну половину Мінської області і частково Могильовську і Гомельську області.

При цьому таке обмеження триватиме до 14 липня. Воно не поширюється на авіацію ЗС РБ, і літаки, які виконують рейси в Національний аеропорт "Мінськ", а також аеропорти Гомеля і Бреста.