Беларусь расширила зону ограничения полетов: что известно

Власти Беларуси увеличили зону ограничения полетов над страной. В частности, теперь запрещено летать даже над Минском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Беларускі Гаюн .

Зона ограничения полетов в Беларуси (t.me/Hajun_BY)

Отмечается, что в Беларуси начиная с понедельника, 11 июля, введена дополнительная зона ограничения полетов, которая распространяется на Минск, Брест, южную половину Минской области и частично Могилевскую и Гомельскую области.

При этом такое ограничения будет длиться до 14 июля. Оно не распространяется на авиацию ВС РБ, и самолеты, которые выполняют рейсы в Национальный аэропорт "Минск", а также аэропорты Гомеля и Бреста.