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Беларусь расширила зону ограничения полетов: что известно

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Понедельник 11 июля 2022 15:53
Беларусь расширила зону ограничения полетов: что известно Фото: Беларусь расширила зону ограничения полетов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти Беларуси увеличили зону ограничения полетов над страной. В частности, теперь запрещено летать даже над Минском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Беларускі Гаюн.

Беларусь расширила зону ограничения полетов: что известноЗона ограничения полетов в Беларуси (t.me/Hajun_BY)

Отмечается, что в Беларуси начиная с понедельника, 11 июля, введена дополнительная зона ограничения полетов, которая распространяется на Минск, Брест, южную половину Минской области и частично Могилевскую и Гомельскую области.

При этом такое ограничения будет длиться до 14 июля. Оно не распространяется на авиацию ВС РБ, и самолеты, которые выполняют рейсы в Национальный аэропорт "Минск", а также аэропорты Гомеля и Бреста.

Напомним, ранее стало известно, что в южных областях Беларуси, откуда происходят запуски ракет по Украине, продлили ограничения для полетов гражданских самолетов с 8 июля по 7 октября.

Также мы писали, что Беларусь на юге страны разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

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