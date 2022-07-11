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Білорусь розширила зону обмеження польотів: що відомо

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Понеділок 11 липня 2022 15:53
Білорусь розширила зону обмеження польотів: що відомо Фото: Білорусь розширила зону обмеження польотів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада Білорусі збільшила зону обмеження польотів над країною. Зокрема, тепер заборонено літати навіть над Мінськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Беларускі Гаюн.

Білорусь розширила зону обмеження польотів: що відомоЗона обмеження польотів в Білорусі (t.me/Hajun_BY)

Відзначається, що в Білорусі починаючи з понеділка, 11 липня, введена додаткова зона обмеження польотів, яка поширюється на Мінськ, Брест, південну половину Мінської області і частково Могильовську і Гомельську області.

При цьому таке обмеження триватиме до 14 липня. Воно не поширюється на авіацію ЗС РБ, і літаки, які виконують рейси в Національний аеропорт "Мінськ", а також аеропорти Гомеля і Бреста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в південних областях Білорусі, звідки відбуваються запуски ракет по Україні, продовжили обмеження для польотів цивільних літаків з 8 липня по 7 жовтня.

Також ми писали, що Білорусь на півдні країни розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

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