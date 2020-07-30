ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Білорусь просить перевірити причетність бойовиків "Вагнера" до злочинів в Україні

Мінськ, Четвер 30 липня 2020 16:14
Білорусь просить перевірити причетність бойовиків "Вагнера" до злочинів в Україні
Фото: затримання бойовиків ПВК "Вагнера" (sputnik.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Частина затриманих бойовиків раніше були помічені на Донбасі

Білорусь звернулася до української сторони з проханням перевірити причетність затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера" до злочинів в Україні. Відповідне прохання білоруська сторона зробила під час зустрічі між міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макєєвим і тимчасово виконуючим обов'язки посла України Петром Врубльовським.

Про це повідомили в посольстві України.

Зустріч відбулася 30 серпня в МЗС Білорусі.

"Білоруська сторона поінформувала про ситуацію навколо затримання на території РБ російських бойовиків і звернулася до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали більше трьох десятків бойовиків ПВК "Вагнера". За даними білоруських правоохоронців, бойовики, швидше за все, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Як повідомляло РБК-Україна, у зв'язку з затриманням бойовиків "Вагнера" посла України викликали в МЗС Білорусі з-за того, що частина затриманих раніше помічені на Донбасі.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України ініціює процес екстрадиції затриманих у Білорусі осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьпреступленияПВК Вагнера
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся