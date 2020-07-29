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МИД Беларуси вызовет послов РФ и Украины из-за задержания боевиков ЧВК "Вагнера"

Минск, Среда 29 июля 2020 20:05
МИД Беларуси вызовет послов РФ и Украины из-за задержания боевиков ЧВК "Вагнера"
Фото: задержание боевиков ЧВК "Вагнер" (sputnik.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинского посла вызовут из-за того, что часть из задержанных боевиков ранее находились на Донбассе

Министерство иностранных дел Беларуси вызовет послов Российской Федерации и Украины в связи с задержанием боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Посла Украины вызывают из-за того, что 14 из задержанных боевиков, были замечены ранее на Донбассе.

Об этом сообщает БелТА.

Соответствующее распоряжение поручил президент Беларуси Александр Лукашенко во время экстренного совещания Совета безопасности.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - сообщил госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

Напомним, сегодня в Беларуси задержали 32 боевика ЧВК "Вагнера", которые по информации белорусских спецслужб, планировали дестабилизацию в стране.

Как писало РБК-Украина, Лукашенко назвал задержание боевиков ЧВК "Вагнера" чрезвычайным происшествием.

При этом в России заявили, что данный инцидент не повлияет на отношения между странами.

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