Задержание боевиков "Вагнера" в Беларуси: Украина инициирует экстрадицию

Фото: здание СБУ (РБК-Украина)

СБУ обратится в Офис генпрокурора

Служба безопасности Украины (СБУ) инициирует процесс экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Служба обратится в Офис генпрокурора.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Также СБУ обратится в Министерство иностранных дел.

"Да, (СБУ инициирует экстрадицию, - ред.), но этот вопрос в Офис генпрокурора и МИД" ", - рассказала она.

Напомним, вчера под Минском задержали несколько десятков боевиков иностранной частной военной компании. Позже стало известно, что они относятся к ЧВК "Вагнера". Беларусские правоохранители заявили, что боевики, скорее всего, приехали в страну для дестабилизациии ситуация перед выборами президента.

После этого против задержанных в Беларуси боевиков иностранной частной военной компании "Вагнера" открыто уголовное дело.

Как писало РБК-Украина,Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием и потребовал от России объяснений.

Однако, в Госдуме РФ считают, что инцидент не повлияет на отношения с Беларусью.