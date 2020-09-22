ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Беларусь проигнорировала ноту Украины из-за обыска авто посла, - МИД

Автор: Максим Зайченко

Беларусь не отвечала на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности.

Самые читаемые новости

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос “Радио Свобода”.

"После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД Беларуси с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответа не получено. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", - отметили в МИД.

Напомним, 10 сентября появилась информация, что украинскому послу при въезде в Беларусь пограничники устроили досмотр. Украинская сторона заявляла, что это нарушает дипломатическую практику и направила в Беларусь ноту.

Кроме этого, ранее белорусские пограничники опубликовали видео досмотра автомобиля Кизима на белорусской границе.

В Беларуси заявили, что обыск авто украинского посла на границе не нарушает нормы международных конвенций.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД УкраиныБеларусь