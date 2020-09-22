Беларусь проигнорировала ноту Украины из-за обыска авто посла, - МИД

Фото: Игорь Кизим (news.tut.by Ольга Шукайло)

Беларусь не отвечала на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос “Радио Свобода”.

"После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД Беларуси с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответа не получено. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", - отметили в МИД.

Напомним, 10 сентября появилась информация, что украинскому послу при въезде в Беларусь пограничники устроили досмотр. Украинская сторона заявляла, что это нарушает дипломатическую практику и направила в Беларусь ноту.

Кроме этого, ранее белорусские пограничники опубликовали видео досмотра автомобиля Кизима на белорусской границе.

В Беларуси заявили, что обыск авто украинского посла на границе не нарушает нормы международных конвенций.