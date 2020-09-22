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Білорусь проігнорувала ноту України через обшук авто посла, - МЗС

Київ , Вівторок 22 вересня 2020 16:50
Білорусь проігнорувала ноту України через обшук авто посла, - МЗС
Фото: Ігор Кизим (news.tut.by Ольга Шукайло)
Автор: Максим Зайченко

Білорусь не відповідала на ноту через обшук автомобіля посла України в Мінську Ігоря Кизима. Україна залишає за собою право у зв'язку з цим інцидентом діяти на основі взаємності.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит "Радіо Свобода".

"Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту в МЗС Білорусі з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку поки що відповіді не отримано. Україна залишає за собою право у зв'язку з цим інцидентом діяти на основі взаємності", - відзначили в МЗС.

Нагадаємо, 10 вересня з'явилася інформація, що українському послу при в'їзді в Білорусь прикордонники влаштували огляд. Українська сторона заявляла, що це порушує дипломатичну практику та направила ноту в Білорусь.

Крім цього, раніше білоруські прикордонники опублікували відео огляду автомобіля Кизима на білоруському кордоні.

У Білорусі заявили, що обшук авто українського посла на кордоні не порушує норми міжнародних конвенцій.

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