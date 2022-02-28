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Беларусь проголосовала на "референдуме" за внесение правок в Конституцию

Автор: Наталья Скороход

В Беларуси огласили результаты "референдума" о внесении правок в Конституции. В ЦИК его приняли состоявшимся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной избирательной комиссии.

По словам главы ЦИК, за внесение изменений в Конституцию страны проголосовало 65,16% граждан.

"За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% от общего количества участников. Против — 686 165 человек, или 10,07%", - говорится в заявлении.

Всего, по предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63% граждан.

Напомним, что РБК-Украина подробно рассказывала, какие изменения планируют внести в Конституцию Беларуси.

Также сообщалось, что Беларусь также может понести убытки за помощь РФ в войне с Украиной. Ее могут отключить от системы SWIFT.

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БеларусьРеферендум