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Білорусь проголосувала на "референдумі" за внесення правок до Конституції

Автор: Наталья Скороход

У Білорусі оголосили результати "референдуму" про внесення правок до Конституції. У ЦВК його прийняли таким, що відбувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної виборчої комісії.

За словами голови ЦВК, за внесення змін до Конституції країни проголосувало 65,16% громадян.

"За внесення змін і доповнень до Конституції Республіки Білорусь проголосувало 4 440 813 осіб, або 65,16% від загальної кількості учасників. Проти - 686 165 осіб, або 10,07%", - йдеться в заяві.

Всього, за попередніми даними, участь у референдумі взяли 5 359 471 особа, або 78,63% громадян.

Нагадаємо, що РБК-Україна детально розповідала, які зміни планують внести до Конституції Білорусі.

Також повідомлялося, що Білорусь також може зазнати збитків за допомогу РФ у війні з Україною. Її можуть відключити від системи SWIFT.

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БілорусьРеферендум