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Беларусь могут отключить от системы SWIFT

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Брюссель, Суббота 26 февраля 2022 21:59
Беларусь могут отключить от системы SWIFT Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Беларусь могут отключить от системы международных банковских платежей SWIFT. Ранее начался процесс отключения РФ от системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Министры иностранных дел стран ЕС встретятся завтра в режиме видеоконференции, чтобы достичь политического соглашения по санкциям SWIFT. Также есть предложение отключить Беларусь от SWIFT", - написал он.

Напомним, как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, уже началась техническая подготовка к отключению России от SWIFT.

Добавим, Германия поддержала отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT. Таким образом, все страны ЕС поддержали данный шаг против РФ.

Подробнее о том, что такое SWIFT и как его отключение повлияет на РФ - в материале РБК-Украина.

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