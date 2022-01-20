Лукашенко назначил референдум по конституции на 27 февраля. Главные изменения

Лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко определился с датой референдума по внесению изменений в конституцию. Он пройдет 27 февраля 2022 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА .

Сообщается, что согласно указу Лукашенко, республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию Беларуси пройдет 27 февраля 2022 года.

Также определена формулировка вопроса, который вынесут на референдум, "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Также сообщается, что принятое на референдуме решение является неотъемлемой частью белорусской конституции.

Какие изменения могут внести в конституцию Беларуси

В белорусской конституции предлагается закрепить пункт о том, что "Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств".

Также предлагается сформулировать определение брака как "союза женщины и мужчины".

Что касается атомной энергетики, до в документе может появиться формулировка о том, что "Беларусь развивает атомную энергетику в мирных целях, обеспечивает безопасность при производстве и использовании атомной энергии".

Ужесточаются требования к кандидату на пост президента Беларуси. Например, следующим президентом сможет стать гражданин не моложе 40 лет, который не менее 20 лет непосредственно перед выборами лет проживал в стране. Сегодняшние требования - не моложе 35 лет и не менее 10 лет проживания в Беларуси соответственно. При этом запрещается претендовать на высшую должность тем, у кого было гражданство другой страны или вид на жительство.

Предлагается ограничить число президентских сроков двумя (на сегодня в конституции нет ограничений по срокам). А также исключить из президентских полномочий назначение членов ЦИК, председателей Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов, но разрешить вводить режим ЧП при попытках "насильственного изменения конституционного строя".

Кроме того, изменения расширяют основания для смещения президента Беларуси с должности - по состоянию здоровья, по решению Всебелорусского народного собрания (в случае госизмены или другого тяжкого преступления).

При этом президента, который прекратил полномочия, нельзя будет привлечь к ответственности за действия, связанные с исполнением полномочий.