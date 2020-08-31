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Беларусь продолжает расследование дела "вагнеровцев"

Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители Беларуси продолжают расследование в отношении боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Расследование проходит по статье об организации массовых беспорядков.

Об этом сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси, передает ТАСС.

Расследование проводится Следственным комитетом Беларуси.

"Продолжается предварительное следствие", - отметили в генпрокуратуре.

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Напомним, 33 боевиков ЧВК "Вагнера" задержали под Минском еще в конце июля, местные силовики обвинили их в подготовке массовых беспорядков.

Как писало РБК-Украина, часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков, в связи с чем украинская сторона обратилась к Беларуси с просьбой об экстрадиции 28 наемников.

Несмотря на это, Беларусь передала 32 боевиков "Вагнера" России, еще один наемник - гражданин Беларуси, остался в стране.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал передачу боевиков России "плохой историей".

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что задержание россиян частной военной компании "Вагнера" в Беларуси - это совместная операция украинских и американских спецслужб.

В США назвали такое заявление попыткой отвлечь внимание от усиливания раздора внутри других государств Россией.

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