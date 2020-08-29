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Госдеп США прокомментировал заявление Путина о задержании "вагнеровцев" в Беларуси

США, Суббота 29 августа 2020 23:28
Госдеп США прокомментировал заявление Путина о задержании "вагнеровцев" в Беларуси
Фото: Госдеп США (cnet.com)
Автор: Надежда Собенко

Путин заявил, что задержание "вагнеровцев" было операцией спецслужб Украины и США

Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о задержании в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера". Он заявил, что задержание "вагнеровцев" было операцией спецслужб Украины и США.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам пресс-секретаря Госдепа, такие истории отвлекают внимание от попыток России усиливать раздор внутри других государств.

"Нам известно о сообщениях о двуличном использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов, и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально", - отметила Ортагус.

Она назвала неприемлемыми открытые усилия России для лишения народа Беларуси суверенных прав.

Ортагус также отметила, что США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров "путем действительно свободных и честных выборов с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб".

"Наглое использование Москвой наемников ЧВК" Вагнера" во всем мире обогащает российскую элиту в ущерб странам, в которых она работает. Использование Россией кампаний влияния для ослабления противников и подавления голоса народа неприемлемо", - заявила пресс-секретарь Госдепа.

Напомним, наемников ЧВК "Вагнера" задержали в республике Беларусь еще в конце июля, местные силовики обвинили их в подготовке массовых беспорядков.

Так, Беларусь передала боевиков "Вагнера" России, хотя украинская сторона направляла запрос об экстрадиции 28 из них за участие в боевых действиях на Донбассе.

СБУ опровергает причастность к якобы спецоперации по выманиванию боевиков частной военной компании "Вагнера" из России.

Как писало РБК-Украина, президент России Владимир Путин заявил, что задержание россиян частной военной компании "Вагнера" в Беларуси - это совместная операция украинских и американских спецслужб.

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