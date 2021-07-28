Беларусь продлила запрет на въезд украинцев, но есть исключения

Беларусь оставила в силе решение о запрете въезда на свою территорию украинцам. Однако в ограничениях есть исключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
Однако запрет распространяется не на все категории граждан Украины:
Граждане Беларуси, украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также украинцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.
Напомним, в начале июля Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь.
Отметим, Госпогранслужба Украины заявила, что нет никаких признаков закрытия границы.
Как сообщало РБК-Украина, Беларусь запретила въезд иностранцам и лицам без гражданства с 1 ноября 2020 года.