Білорусь продовжила заборону на в'їзд українців, але є винятки

Білорусь залишила в силі рішення про заборону в'їзду на свою територію українцям. Однак в обмеженнях є винятки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби України.
"За офіційним повідомленням, яке надійшло від посольства України в Республіці Білорусь, залишається в силі рішення про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в'їзд до Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Однак заборона поширюється не на всі категорії громадян України:
Громадяни Білорусі, українці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів, а також українці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів.
Нагадаємо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Своє рішення він пояснив нібито потоком зброї з України до Білорусі.
Відзначити, Держприкордонслужба України заявила, що немає жодних ознак закриття кордону.
Як повідомляло РБК-Україна, Білорусь заборонила в'їзд іноземцям та особам без громадянства з 1 листопада 2020 року.