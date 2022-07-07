Беларусь продлила запрет на полеты возле Украины, угроза ударов остается

"Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0547/22 с 8 июля по 7 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом, по данным группы мониторинга, ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ. Территория зоны ограничения - не изменилась.

"Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 689 боеголовок", - подчеркивают в "Беларускі Гаюн".

Там отмечают, что запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля с началом российского вторжения в Украину.