Білорусь продовжила заборону на польоти біля України, загроза ударів залишається

"Дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжено згідно з NOTAMN O0547/22 з 8 липня по 7 жовтня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними групи моніторингу, обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ. Територія зони обмеження – не змінилася.

"Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. З початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 689 боєголовок", - підкреслюють у "Беларускі Гаюн".

Там зазначають, що заборону на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджено 24 лютого з початком російського вторгнення в Україну.