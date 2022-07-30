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Беларусь продлила военные учения возле границы Украины

Новина українською →
Беларусь, Суббота 30 июля 2022 02:25
Беларусь продлила военные учения возле границы Украины Фото: Беларусь продлила военные учения возле границы Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа. Общее количество таких "продолжений" составляет 14 недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн"

О продолжении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. Для некоторых полигонов выходным станет 30-31 июля.

Это очередное продолжение учений в неделю продолжается в Беларуси с 29 апреля. В общей сложности Беларусь продолжает их уже 14 недель.

Отмечается, что "белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций", но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Мониторинговая группа сообщает, что продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.

Напомним, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина рассказал, что российские войска вряд ли попробуют новое наземное наступление в Украину через территорию Беларуси ближе к зиме.

При этом украинские военные также оценивают возможность нападения со стороны Беларуси как маловероятную.

Добавим, как заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в настоящее время ситуация полностью контролируется военными частями ВСУ и рассказал, что на северных границах ведется подготовка в случае нападения врага.

Тем временем украинская разведка уверяет, украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси. Сообщалось, что белорусская армия пока не имеет ударных группировок у наших границ, но возможны провокации с ДРГ.

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