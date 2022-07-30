ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білорусь продовжила військові навчання біля кордону України

Новость на русском →
Білорусь, Субота 30 липня 2022 02:25
Білорусь продовжила військові навчання біля кордону України Фото: Білорусь продовжила військові навчання біля кордону України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Військові навчання в Білорусі продовжені як мінімум до 6 серпня. Загальна кількість таких "продовжень" становить 14 тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Білоруський Гаюн"

Про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідним стане 30-31 липня.

Це чергове продовження навчань на тиждень триває в Білорусі з 29 квітня. В цілому Білорусь продовжує їх вже 14 тижнів.

Відзначається, що "білоруська армія стала більш підготовлена для оборонних операцій", але вона як і раніше не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

Моніторингова група повідомляє, що продовжує стежити за діями і пересуваннями ЗС РФ і ЗС РБ по території Білорусі.

Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що російські війська навряд чи спробують новий наземний наступ в Україну через територію Білорусі ближче до зими.

При цьому українські військові також оцінюють можливість нападу з боку Білорусі як малоймовірну.

Додамо, як заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зараз ситуація повністю контролюється військовими частинами ЗСУ і розповів, що на північних кордонах ведеться підготовка в разі нападу ворога.

Тим часом українська розвідка запевняє, українцям не варто переживати через продовження військових навчань в Білорусі. Повідомлялося, що білоруська армія поки не має ударних угруповань біля наших кордонів, але можливі провокації з ДРГ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні